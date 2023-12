Gogoro lancia suo primo scooter elettrico, CrossOver GX250

La taiwanese Gogoro lancia il suo primo scooter elettrico in India, il CrossOver GX250, che sarà prodotto nello stabilimento del Maharashtra.

Lo scooter, lungo due metri, con ruote da 14 pollici, e freni a disco doppio, definito anche il Suv delle due ruote elettriche, potrà essere utilizzato come minicargo, grazie alla sua capacità di trasportare fino a 200 kg.

L'azienda ha presentato anche la sua rete di stazioni di ricarica, dove le batterie scariche potranno essere sostituite con quelle pronte all'uso: dopo le prime, installate a Delhi, entro pochi mesi entreranno in funzione quelle di Pune e Mumbai.

La due ruote "alla spina" della Gogoro si affianca in India alla supereconomica Abzo V so1 e alla F 77 della start-up Ultraviolette, che ha annunciato il prossimo lancio anche in Europa.

Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, il mercato indiano di veicoli E-v è in fermento, grazie al piano da 1,3 miliardi di dollari del governo federale, che incoraggia la produzione e offre sconti agli acquirenti. Sui circa 2,3 milioni di mezzi elettrici già in circolazione nel paese, scooter, moto e risciò rappresentano il 90%; lo scorso anno oltre il 50% delle immatricolazioni dei veicoli a tre ruote è stata di mezzi a batteria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA