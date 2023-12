Ducati festeggia i titoli mondiali con 'Campioni in Festa'

Ducati festeggia le vittorie ottenute nei Campionati Mondiali MotoGP, WorldSBK e WorldSPP con 'Campioni in Festa', una serata organizzata il 15 dicembre all'Unipol Arena e aperta a tutti i tifosi. A presentare l'evento, in Comune a Bologna, sono stati l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso e Claudio Sabatini in rappresentanza di Unipol Arena, dove si svolgerà la festa.

I piloti Ducati saranno i grandi protagonisti dell'evento: presente al completo il podio MotoGP con il Campione del Mondo Francesco Bagnaia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, insieme ai Campioni del Mondo WorldSBK e WorldSSP Álvaro Bautista e Nicolò Bulega. Non mancheranno sul palco anche i volti del "dietro le quinte" Ducati Corse che gli appassionati hi imparato a conoscere nelle dirette dai box: Luigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi e Serafino Foti. A condurre la serata saranno Barbara Pedrotti e Gianluca Gazzoli con l'intervento di Guido Meda, mentre l'intrattenimento musicale sarà affidato ai Rockin' 1000 e al DJ di fama internazionale Martin Solveig.

"Sarà una serata bella e credo molto divertente", ha detto l'amministratore delegato della Ducati, Claudio Domenicali. "Per mantenere i livelli altissimi a cui siamo - ha aggiunto - il modo sia quello di avere dei clienti molto appassionati, dei dipendenti che lavorano in modo molto appassionato, ma anche momenti in cui ci si riposa e ci si diverte. Quando si raggiungono risultati importanti come questi si deve festeggiare alla grandissima". Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è detto "molto felice" di festeggiare al Ducati "che vince e stravince con 7 titoli quest'anno" e si conferma "una grande eccellenza bolognese". "Faremo assieme questa grande festa - ha proseguito Lepore - e invitiamo tutti ad esserci. L'ingresso sarà gratuito, perché è una festa della nostra comunità".

L'inizio della festa è previsto per le 20 e lo spettacolo si concluderà intorno a mezzanotte e mezza.



