Una nuova collezione di abbigliamento per Ducati che ha presentato le sue novità per il 2024, con una gamma completa di prodotti pensati per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati motociclisti.

Tutte le proposte sono progettate per rendere ancora più piacevole e sicura l'esperienza in sella ai modelli della gamma Ducati, in particolare alle novità presentate durante le Ducati World Première 2024. Ducati propone anche un'ampia gamma sportswear, tra felpe, softshell uomo e donna, giubbino antipioggia, piumini, cappellini, merchandising e tante altre novità.

Dall'utilizzo touring a quello off-road, passando per la guida sportiva su strada o in pista, tutti i capi sono pensati mantenendo sempre sicurezza e performance come elementi chiave, senza mai rinunciare allo stile. I capi tecnici sono realizzati in collaborazione con le migliori aziende del settore e con materiali di elevata qualità che garantiscono durevolezza e protezione.

L'estetica è invece curata e valorizzata dalla collaborazione tra Aldo Drudi e il Centro Stile Ducati. La principale novità per la linea Racing è la tuta Ducati Corse K3 in pelle di canguro, disegnata da Drudi Performance e prodotta da Dainese in esclusiva per Ducati.

Questa tuta è dotata di protezioni su spalle, gomiti, ginocchia e tibia, di inserti in acciaio per favorire lo scivolamento e di slider su ginocchia e gomiti. È predisposta inoltre per l'inserimento del paraschiena optional. Per garantire la massima libertà di movimento durante la guida, la tuta è costruita con un inserto elastico Tri-axial sulla schiena, di inserti elasticizzati nei punti di maggior costrizione e di colletto senza cuciture.

Sempre per l'utilizzo in pista, Ducati ha rinnovato anche il casco top di gamma Ducati Corse V7, realizzato da Arai, con un look spiccatamente racing grazie anche al design esclusivo ispirato alla grafica del motore Desmosedici Stradale R. Tra le novità della linea Touring, invece, Ducati presenta il casco Strada Tour V5 , pensato per i Ducatisti più avventurosi.

Le numerose altre novità, tra caschi, giacche e accessori, sono disponibili presso la rete di concessionari della Casa di Borgo Panigale oppure su Shop.Ducati.com. .



