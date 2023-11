Vespa Primavera e Sprint si rinnovano nel segno dello stile

Una lunga storia, che comincia nel 1968, quella di Vespa Primavera, che oggi si rinnova nella sua nuova veste. Dopo la rinascita nel 2013, la Vespa 'small body', che da sempre rappresenta l'anima più giovane e metropolitana del modello, a dieci anni esatti dal suo ritorno si rinnova profondamente nello stile e nella tecnica.

Novità in casa Piaggio anche per la Vespa Sprint, presentata in origine nel 2014 e che oggi si rinnova seguendo la stessa evoluzione tecnica e stilistica segnata dalla gamma Primavera.

Accomunate dalla scocca in acciaio, che da sempre distingue Vespa da ogni altro scooter, Primavera e Sprint S accolgono ora una serie di aggiornamenti di stile.

Il Centro Stile Piaggio ricerca costantemente nuove finiture, accoppiamenti di nuovi materiali e cura maniacalmente i dettagli, per esaltare le unicità e le diverse anime di Vespa Primavera e Vespa Sprint. Tutto il blocco manubrio è stato ridisegnato e sono nuove anche le manopole per un controllo più immediato e naturale.

Su Primavera e Sprint S è nuovo anche il controscudo nel quale si eleva la sensazione di qualità percepita di materiali e assemblaggio. Per la versione Vespa Primavera Tech, dotata di sistema keyless, è presente il selettore di funzione che sostituisce il tradizionale avviamento con la chiave.

Nuovi anche i cerchi ruota, con un design a 5 razze su Primavera, mentre su Sprint S le 6 razze disegnano un particolare motivo a spirale che dona ulteriore grinta e dinamismo alla silhouette. La nuova cresta sul parafango (solo per Vespa Primavera) e il nuovo disegno e nuove finiture del cravattino centrale, sono gli altri elementi di stile rivisti e aggiornati.

Anche la sella, nelle varie versioni, è stata migliorata grazie all'adozione di nuovi materiali che assicurano una migliore finitura. L'arrivo delle nuove versioni di Vespa Primavera e Vespa Sprint S è l'occasione per un razionale ridisegno della gamma Vespa, con Vespa Primavera e Vespa Sprint S che sono ora offerte sia con motorizzazioni termiche, sia con propulsore elettrico.

Vespa Primavera è offerta nelle colorazioni Bianco Innocente, Nero Convinto, Verde Amabile, Arancio Impulsivo e Blu Energico, abbinate a finiture cromate. Vespa Primavera, nelle varie motorizzazioni, è disponibile anche nell'allestimento Primavera S, che propone tinte abbinate a sella, oltre a finiture e grafiche dedicate.

Vespa Sprint S è invece disponibile in cinque colorazioni, ovvero Bianco Innocente, Nero Convinto opaco, Verde Ambizioso, Rosso Coraggioso e Blu Eclettico. Tutte le tinte sono abbinate a grafiche dedicate e a dettagli neri, sia con finitura opaca, come ad esempio il tipico cravattino al centro dello scudo, sia lucida, come i cerchi.

