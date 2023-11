Arriva il kit 'pista' per la nuova Aprilia Rs 457

Dopo aver presentato ad Eicma la nuova Rs 457, pensata per i giovani motociclisti, Aprili e in particolare il settore Racing della casa di Noale, ha svelato anche il kit che consentirà di trasformare facilmente la Rs 457 in una moto da pista super accessibile e divertente.

Grazie a una base tecnica di partenza già particolarmente 'corsaiola', il kit sarà essenziale e alla portata di tutti, consentendo così a tanti giovani motociclisti di avvicinarsi alla pratica di uno sport spesso ritenuto proibitivo sul fronte dei costi.

Attualmente in via di sviluppo nel reparto corse di Aprilia Racing, il kit mantiene la moto sostanzialmente di serie introducendo pochi ma importanti componenti, tra cui uno scarico dedicato e sviluppato in collaborazione con Sc Project, partner di Aprilia Racing anche in MotoGp, una carenatura completa in vetroresina realizzata assieme a Plastic Bike, pedane e semimanubri specifici, una piastra di sterzo superiore alleggerita e tarature e componenti racing per le sospensioni.

La realizzazione di un kit racing per Aprilia Rs 457 rappresenta anche il primo passo verso la nascita di un futuro trofeo monomarca dedicato alla nuova sportiva bicilindrica di Noale, pensato per correre con moto strettamente di serie, equipaggiate soltanto con il suddetto kit, in modo da mantenere i costi il più bassi possibile.



