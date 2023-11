Yamaha MT-09 si rinnova per il 2024

Il modello Mt-09 di Yamaha si rinnova per il 2024. In pieno stile 'Dark Side of Japan' che caratterizza la gamma dal suo arrivo su mercato nel 2013, la Mt09, secondo quando dichiarato dalla casa giapponese, punta a offrire un'esperienza di guida ancora più stimolante, con uno stile adrenalinico, grazie alle ultime innovazioni tecnologiche.

Nel corso degli anni, la Mt-09 si è evoluta diventando uno dei modelli più significativi e di successo della gamma Yamaha, rafforzata anche dall'arrivo della Mt-07. Il segmento hyper naked è ora uno dei più importanti e di successo della gamma Yamaha, con un totale di otto modelli per diversi livelli di esperienza, dal modello da 125 cc della Mt-125 a quello da 1000 cc della Mt-10 Sp.

Il modello Mt-09 festeggia ora il suo decimo anniversario con un nuovo design completo della scocca, basato sulla 'guida a 3D' che permette al pilota di muoversi più liberamente sulla moto.

Il concetto di stile alla base della MTt09 è sempre stato, e rimane, quello dello stile funzionale.

Un nuovo faro a Led, incluso in una cover riprogettata, crea una relazione più omogenea tra il faro e il serbatoio del carburante e trae ispirazione dalla Mt originale. Il doppio proiettore è stato anche migliorato, con un compatto modulo lente più piccolo e più sottile rispetto al modello precedente.

Il serbatoio è stato progettato per favorire una posizione di guida più attiva e libera, pur mantenendo l'estetica muscolare e accattivante che è diventata sinonimo del nome Mt. L'acustica della nuova Mt-09, invece, è ulteriormente amplificata tramite un airbox riprogettato con due condotti di aspirazione dell'aria di nuova progettazione, che accentuano i rumori ad alta frequenza.

Per migliorare ulteriormente la sensazione di libertà, il modello Mt-09 è ora dotato di sella pilota e passeggero separata, che migliora sia la posizione del pilota che la praticità durante il montaggio e lo smontaggio della moto.

La nuova Mt-09, così come la versione da 35 kW, saranno disponibili in tre colori, ovvero Midnight Cyan, Icon Blue e Tech Black, a partire da marzo 2024 e al prezzo di listino di 10.899.

