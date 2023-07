Ducati Multistrada V4S scende dal cavalletto con Easy Lift

La funzione Easy Lift, che rende più agevole l'alzata della moto dal cavalletto laterale, arriva anche su Ducati Multistrada V4 S. Nata con la Multistrada V4 Rally, la funzione agisce sull'idraulica delle sospensioni aprendo completamente le valvole delle unità semiattive per circa tre minuti quando si accende il quadro. In questo modo le sospensioni vengono ammorbidite rendendo più semplice alzare la moto dal cavalletto.

L'aggiornamento viene reso disponibile sia come contenuto di serie sulle moto nuove sia, gratuitamente, per quanti già possiedono una Multistrada V4 S. I clienti saranno contattati attraverso la MyDucati App e via email e potranno successivamente recarsi presso il Ducati Service di fiducia per ricevere gli aggiornamenti.

La particolare funzione aumenta l'accessibilità della Multistrada V4 S per piloti di diverse corporature, andando ad aggiungersi alla possibilità di modificare la posizione della sella su due altezze diverse. A questa si accompagnano le selle di altezze differenti e il set abbassamento moto offerti come accessori.

La funzione Easy Lift si aggiunge poi a quella di Minimum Preload. Introdotta nel 2022, questa funzione consente di ridurre l'altezza della moto azzerando il precarico dell'ammortizzatore. In questo modo si rende più agevole e sicuro l'appoggio dei piedi a terra nelle manovre a bassa velocità, soprattutto con il passeggero a bordo.



