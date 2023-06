Ducati Panigale V2 si veste di Black On Black

Una supersportiva che mischia sportività ed eleganza. La ricetta è quella sulla quale nasce Ducati Panigale V2, ora disponibile anche con la nuova livrea Black on Black Livery, che si affianca alla classica Ducati Red.

Nella nuova colorazione, la predominanza del dark matt grey è intervallata dalla presenza di elementi in glossy black, per una ricercata combinazione finale. La livrea è completata dal logo Panigale V2 e da dettagli in rosso su serbatoio, carene e cerchi. Ulteriore novità introdotta dalla Black on Black Livery è poi la sella, rinnovata nella grafica e nei materiali.

Lo stile sportivo si abbina con la potenza espressa dal motore della Panigale V2, il bicilindrico Superquadro da 955 cm3. Omologato Euro 5, il Superquadro è godibile nella guida su strada quanto efficace e reattivo in pista, con i suoi 155 CV a 10.750 giri/minuto e con una coppia di 104 Nm a 9.000 giri/minuto.

Sicurezza e controllo della moto sono garantiti dalla dotazione elettronica della Panigale V2, basata sull'impiego della piattaforma inerziale a 6 assi. Il pacchetto elettronico comprende infatti ABbs Cornering Evo, Ducati Traction Control Evo 2, Ducati Wheelie Control Evo, Ducati Quick Shift up/down Evo 2 e infine l'Engine Brake Control Evo, che aiuta il pilota a ottimizzare la stabilità della sua Ducati in condizioni estreme di ingresso in curva.

La Panigale V2 è disponibile a partire da 19.690 euro e la livrea Black on Black Livery è nei concessionari Ducati dal mese di giugno 2023.