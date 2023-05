Africa Twin Tour alla scoperta della Corsica

La nuova edizione dell'Africa Twin Tour fa rotta verso la Corsica. Dopo le strade della Maremma esplorate in lungo e in largo nel 2019, quelle dell'Appennino tosco-romagnolo nel 2021 e della Sardegna nel 2022, la quarta edizione dell'evento parte alla scoperta dell'isola francese.

Dal 14 al 18 giugno sarà in fatti tempo di 'Corsica Mon Amour', questo il titolo del tour stradale, che si snoderà tra paesaggi e strade, attraverso un percorso pensato per far divertire i motociclisti alternando strade dove il piacere di guida ha la priorità, a percorsi secondari dove rilassarsi godendo solo della natura circostante.

I tre pernottamenti sull'isola saranno in luoghi molto differenti tra loro per stile e posizione. La prima notte si alloggerà a 500 metri di altitudine, nel borgo di Santa Maria Sichè. Il giorno successivo ancora montagne ma il mare farà capolino a fine giornata, quando si pernotterà nel borgo di Evisa ai piedi del Col de Vergiu. Terza notte, infine, a Saint Florent. L'ultimo giorno sarà di trasferimento ma sempre su un percorso divertente, a Bastia, per qualche ora di relax e per pranzare prima di imbarcarsi per il ritorno.

Il tour si snoderà lungo circa 700 km di strade asfaltate, sempre insieme agli istruttori della True Adventure Off Road Academy. Per chi non possiede una moto Honda o, pur possedendola, preferisce il noleggio, è disponibile una flotta di Africa Twin 1100, pagando un sovrapprezzo di 400 Euro. Le quote di partecipazione sono di 1.090 euro per il solo pilota, 1.890 per pilota più passeggero, 400 supplemento moto a noleggio e 300 supplemento cabina e camera singola.