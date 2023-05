Gruppo Koelliker con Askoll per la micromobilità

Un nuovo tassello verso la mobilità sostenibile, per il Gruppo Koelliker che ha presentato il primo scooter elettrico a marchio Koelliker powered by Askoll. La collaborazione con l'azienda italiana, con oltre 45 anni di storia protagonista del mercato della mobilità elettrica, punta a consolidare il percorso di Koelliker sul fronte della micromobilità sostenibile.

Lo scooter, dotato di powertrain Askoll e di due batterie agli ioni di litio estraibili da 1,4 kWh ciascuna che, grazie al loro peso di soli 7,6 kg, possono essere ricaricate da qualsiasi presa elettrica domestica in circa 6 ore, garantisce fino a 90km di autonomia e ha una velocità massima di 66 km/h. Sarà disponibile in due modelli con versioni rispettivamente nella categoria L1e e L3e.

Al comparto sospensioni troviamo anteriormente una forcella telescopica idraulica e posteriormente un ammortizzatore idraulico. Si tratta di uno scooter che si può guidare con le patenti Am (categoria L1e), A e B (categoria L3e) e che, grazie al suo peso di circa 88 kg, è semplice da gestire anche per chi è alle prime armi.

Nella dotazione di serie, anche il display digitale Lcd, avviamento keyless, luce anteriore e posteriore a Led e modulo IoT collegato all'app dedicata. Lo scooter sarà prossimamente disponibile presso tutti i Koelliker Store.