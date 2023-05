Festa per centoventimila alla Biker Fest di Lignano

Un'edizione 2023 da tutto esaurito per il Biker Fest. Durante lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro, si sono ritrovati all'evento, oltre alle decine di migliaia di motociclisti italiani, visitatori dall'Austria e dalla Germania, per un totale di 120.000 presenze, valutate dall'amministrazione locale.

La crescita costante del pubblico ha confermato anche il legame e la ricaduta economica che lega la Biker Fest al territorio, stimata lo scorso anno in 18 milioni di euro. "Il weekend si è svolto nel migliore dei modi - ha commentato l'organizzatore Mike Persello - con il pubblico che continua a crescere, un'edizione dopo l'altra. È la soddisfazione più bella per una manifestazione che accoglie una famiglia di appassionati sempre più allargata, eterogenea e inclusiva. Più che mai la partecipazione delle auto americane è stata uno spettacolare evento nell'evento".



Domenica si è anche tenuta la premiazione del Custom Bike Show che vanta la tradizione più lunga in Europa, visto che la prima edizione si tenne nel 1987 con un montepremi di oltre 10.000 euro. Il riconoscimento più ambito è stato il Best in Show a Mannaia Motorcycles per la visionaria 'Miss Penny', costruita su bicilindrico a V S&S.

L'area Demo Ride, invece, non solo ha confermato il record di partecipazione dello scorso anno ma l'ha addirittura superato con quasi 4.000 prove su strada gratuite, organizzate dalle case motociclistiche. Le moto hanno girato senza soluzione di continuità per l'intero weekend, su itinerari dedicati e la guida esperta degli istruttori qualificati.

Sempre nel parcheggio dello stadio Teghil, ha preso il via la Distinguished Gentleman's Ride di Lignano Sabbiadoro. Il centinaio di partecipanti ha portato un tocco di stile ed eleganza vintage alla Biker Fest, devolvendo circa duemila euro in beneficenza.

"Avremmo voluto anche la presenza dei nostri tanti amici emiliani e romagnoli - ha detto ancora Persello - che hanno trascorso questi giorni in modo assai meno gioioso. Devono sapere che alla Biker Fest sono sempre stati nei nostri pensieri e che non vediamo l'ora di abbracciarli alla Italian Bike Week in settembre".