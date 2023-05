Una giornata per l'avventura con il V-Strom Day di Suzuki

Un nuovo appuntamento per Suzuki, che con il V-Strom Day celebra la passione per la moto e l'avventura. Il raduno italiano delle V-Strom si svolgerà sabato 3 giugno in Umbria, a partire dalla Tenuta di Corbara a Orvieto.

La terza edizione del V-Strom Day, dedicata alle Sport Enduro Touring di Hamamatsu, si articolerà attraverso un'esperienza con la quale i partecipanti avranno l'opportunità di passare una giornata in sella alle V-Strom in compagnia di altri appassionati che arriveranno da tutta Italia.

"Il V-Strom Day - ha dichiarato Paolo Ilariuzzi, Direttore di Divisione moto di Suzuki Italia - rappresenta l'occasione ideale per celebrare l'iconicità delle nostre moto e la passione per l'avventura. Siamo lieti di organizzare una giornata dedicata alle V-Strom e invitare i tanti possessori della più amata sport enduro Suzuki a partecipare a questo evento che li vedrà protagonisti di un'esperienza esclusiva".

La partecipazione al V-Strom Day 2023 è aperta a tutte le V-Strom di qualsiasi anno, cilindrata e allestimento, dalla prima V-Strom 1000 del 2002, fino alle più recenti V-Strom 1050 e V-Strom 800De, passando per le varie generazioni della best-seller 650 e per l'agile 250.

Per affrontare il V-Strom Day 2023 non occorre che la moto sia equipaggiata con pneumatici tassellati ed è possibile portare con sé il passeggero. Tutto ciò che è richiesto ai partecipanti è di indossare abbigliamento tecnico adeguato.

L'esperienza di viaggio è infatti pensata per combinare strade asfaltate con brevi tratti di sterrato leggero, consentendo a tutti i partecipanti di attraversare alcuni dei paesaggi più spettacolari dell'Umbria.

Fino al prossimo 27 maggio è possibile iscriversi al V-Strom Day 2023 attraverso un form di registrazione sul sito Suzuki dedicato della manifestazione: https://moto.suzuki.it/v-strom-day/. Sulla pagina sono presenti anche tutte le informazioni dettagliate sul programma della giornata.