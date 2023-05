Ducati tra i protagonisti del Motor Valley Fest

Si è aperta la quinta edizione del Motor Valley Fest e Ducati è tra i protagonisti. In occasione del grande festival a cielo aperto dedicato alle eccellenze motoristiche della Terra dei Motori dell'Emilia-Romagna e a tutti gli amanti delle due e quattro ruote, la casa di Borgo Panigale porta in scena la sua storia e il suo futuro. Ducati ha fatto il suo debutto al convegno inaugurale che si è tenuto presso il Teatro Pavarotti di Modena, dove Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati e presidente Motor Valley Development, insieme ai rappresentanti dei brand della Terra dei Motori, si sono confrontati durante sul presente e sul futuro del settore automotive, con particolare attenzione al tema della rivoluzione elettrica.

"In questi ultimi anni - ha detto Domenicali - in cui il sistema economico globale sta cambiando radicalmente, la Motor Valley con le sue Aziende ha confermato di essere un punto di riferimento per il suo saper essere all'avanguardia e per la sua capacità di resilienza. Il suo impegno a promuovere lo sviluppo dei talenti, delle tecnologie, delle esperienze, e l'offrirsi come luogo di scambio di idee e competenze per tutta la filiera dell'automotive, le ha dato identità e forza.

Dal 12 al 14 maggio, il Cortile d'Onore del settecentesco Palazzo Ducale, sede dell'Accademia Militare di Modena, ospiterà il Best of Motor Valley , l'esposizione al pubblico delle supercar, moto e vetture d'epoca più iconiche e prestigiose al mondo. Gli appassionati delle due ruote potranno ammirare dal vivo la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini in due diverse colorazioni.

Allo stand del Misano World Circuit Marco Simoncelli è invece esposta per l'occasione una replica della Panigale V4 R guidata da Álvaro Bautista, pilota del team Aruba.it Racing Ducati e Campione del Mondo WorldSbk 2022.

Ducati dà il suo contributo al Fest partecipando anche a diversi momenti di scambio tra tavole rotonde dedicate al design e incontri con i talenti dedicati agli studenti.