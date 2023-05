Highway King strizza l'occhio al passato di Harley-Davidson

Uno sguardo al passato con la nuova Electra Glide Highway King, terzo capitolo del programma Harley-Davidson Icons Motorcycle Collection. Con i suoi cerchi a raggi e pneumatici a spalla bianca, parabrezza bicolore, sella singola a sospensione e colori selezionati, la nuova arrivata si ispira alla Flh Electra Glide del 1968.

L'edizione limitata rientra nel programma annuale della casa americana che prevede il lancio di nuovi modelli che offrano una nuova interpretazione delle moto più iconiche della storia di Harley-Davidson. Ogni modello è numerato singolarmente e prodotto una sola volta. La produzione globale del modello Electra Glide Highway King non supererà i 1.750 esemplari.

Nel 1968, il modello Electra Glide ha inaugurato la linea di moto Harley-Davidson. I biker che desideravano un po' di comfort e comodità in più per il turismo potevano ordinare le loro moto con il kit di accessori King of the Highway, che aggiungeva borse in fibra di vetro, parabrezza, portapacchi sul parafango posteriore e protezioni per il motore.

"Ai suoi tempi - ha commentato Brad Richards, vicepresidente del design e direttore creativo di Harley-Davidson - questa era una moto davvero di lusso. I colori che abbiamo scelto per il modello Highway King ricordano le varianti di colore originali offerte nel 1968. Abbiamo abbinato con cura ogni colore nella porzione inferiore del parabrezza. Nel 1968, le borse laterali in fibra di vetro erano disponibili solo in bianco, quindi abbiamo fatto lo stesso nel 2023".

Il modello Highway King sarà offerto in due varianti di colore, ovvero Hi-Fi Orange (limitato a 1.000 esemplari) e Hi-Fi Magenta (750 esemplari). Le borse laterali sono rifinite in Birch White così come la linea sul serbatoio che separa la parte inferiore in Black Denim dalla parte superiore in Hi-Fi.