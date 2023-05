Tributo Harley-Davidson a muscle car con serie Fast Johnnie

La cultura delle muscle car in versione due ruote, per Harley-Davidson, che celebra la storia delle auto a stelle e strisce con l'introduzione di Fast Johnnie, la serie 2023 della Enthusiast Motorcycle Collection, con produzione limitata caratterizzata da verniciature e grafiche personalizzate, realizzate direttamente in fabbrica.

Questa speciale colorazione è disponibile di serie per i modelli Harley-Davidson Low Rider St, Street Glide St e Road Glide St, con una produzione complessiva limitata a non più di 2000 modelli in tutto il mondo. Lo schema di verniciatura Fast Johnnie si rifà a temi iconici del design delle muscle car ad alte prestazioni degli anni '60 e '70, tra strisce 'racing' a contrasto su un colore di base deciso. Il personaggio Fast Johnnie, applicato sul lato sinistro del serbatoio, compare anche sulle moto del team Harley-Davidson Screamin' Eagle che gareggiano nella serie Moto America King of the Baggers.

"L'effetto grafico delle strisce è un segnale forte per la generazione che è cresciuta in quell'epoca - ha commentato Brad Richards, vicepresidente del design e direttore creativo di Harley-Davidson - ed è ancora di grande impatto oggi. Il colore scelto per la serie Fast Johnnie richiama una tonalità molto popolare dell'epoca per le muscle car". A seconda del modello di moto, le strisce sono applicate ai parafanghi anteriore e posteriore, alla parte superiore e ai lati del serbatoio, alla parte anteriore della carenatura, alle coperture laterali e alle borse. Il logo Enthusiast Motorcycle Collection si trova invece sul parafango posteriore.