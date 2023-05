Passerella e road test a Milano per nuove Ducati Scrambler

La tappa italiana di Milano del Next-Gen Tour di Ducati è stata l'occasione festaiola scelta dalla Casa motociclistica di Borgo Panigale per presentare le tre Scrambler Icon, Full Throttle e Nightshift. Tra musica, luci, brindisi e foto, le tre nuove proposte hanno catalizzato l'attenzione di centinaia di ragazzi appassionati di moto allo Spazio Lenovo. Oltre 400 persone hanno preso parte all'evento inaugurale, padrone di casa l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali.

La Scrambler 2023 sfoggia una veste completamente rivista dal punto di vista estetico. Alleggerita di 4 kg rispetto al passato, è dotata di una dotazione elettronica al passo con i tempi e prevede nella dotazione Ride by wire, Riding Mode e Ducati Safety Pack con ABS Cornering di serie e per la strumentazione lo schermo a colori TFT. Motore bicilindrico Desmodue raffreddato ad aria, telaio a traliccio, manubrio largo, baricentro basso e divertimento nella guida rimangono caratteristiche imprescindibili anche per la nuova generazione che è proposta con 9 colorazioni diverse grazie alle cover intercambiabili ed è in listino anche e nella versione da 35 kW, adatta ai possessori di patente A2.

Il modello Icon ha nel nuovo serbatoio l'elemento che dà forma al concetto di personalizzazione dello Scrambler: la porzione colorata è una cover che può essere sostituita, come del resto lo possono essere anche i parafanghi, i tag sui cerchi e le piccole cover del proiettore anteriore. Altri elementi distintivi sono il manubrio rivisto, più basso e vicino al pilota, la sella con un andamento più rastremato e filante e i fianchetti sottosella neri.

Il Full Throttle è la proposta più sportiva della gamma 2023 e si ispira alle competizioni del Flat Track statunitense sugli ovali di terra: manubrio più basso dell'Icon, sfoggia le tabelle porta numero laterali con il 62, anno del debutto del primo Scrambler e il paracoppa specifico.

Indossa invece un "vestito" elegante il Nightshift, contraddistinto da dettagli più classici e raffinati, come la sella, in stile cafè racer, o l'alternanza di superfici lucide e opache. Oltre al porta-numero laterale, al parafango anteriore minimale, all'assenza del parafango posteriore, si caratterizza per finiture nere per i particolari estetici in alluminio, oltre che per gli indicatori di direzione a Led compatti.

Le nuove Icon, Full Throttle e Nightshift rimarranno esposte nello spazio meneghino sino a domenica 7 maggio, prima di essere impacchettate e spedite per le successive tappe del Tour a Monaco di Baviera (13 maggio), Parigi (16 maggio) e Madrid (1.giugno). Nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 si potranno prenotare per un test su strada presso la concessionaria di Ducati Milano in Via Marcellino Ammiano 1.