Le V4 di casa Aprilia ancora più sportive con lo Speed White

Una nuova livrea in edizione limitata per le V4 di casa Aprilia. Per le punte di diamante della gamma, ovvero la superbike Rsv4 Factory e la hypernaked Tuono V4 Factory, arriva la colorazione Speed White, nuova variante cromatica che sarà disponibile solo per un periodo limitato, da maggio fino al termine del 2023.

A dominare la livrea è il bianco che sottolinea le forme aerodinamiche e il design delle moto con winglets integrate. La livrea Speed White è poi abbinata a cerchi ruota rossi ed è arricchita dalla scritta Aprilia laterale e da grafiche sportive ispirate al prototipo Aprilia Rs-Gp protagonista del Mondiale MotoGP 2023.

A svelare per la prima volta al pubblico la colorazione Speed White nel fine settimana del Gran Premio delle Americhe, in Texas, sono stati i piloti ufficiali Aprilia Racing in MotoGP, Aleix Espargaró e Maverick Viñales. L'occasione è stata quella utile per sottolineare l'anima supersportiva della livrea che veste due moto al vertice, per tecnologia, prestazioni e design, del segmento delle superbike della casa di Noale.

La colorazione Speed White si aggiunge alle altre due già previste per la gamma Aprilia V4 Factory, Time Attack e Ultra Dark, e sarà disponibile da maggio nei concessionari Aprilia per un periodo limitato di tempo. Aprilia Rsv4 Factory Speed White è proposta al prezzo di 26.499 euro, mentre Aprilia Tuono V4 Factory Speed White a 20.499 euro.