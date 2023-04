In viaggio su due ruote con Garmin zūmo Xt2

L'ultima novità della serie di navigatori satellitari per moto firmati Garmin si chiama zūmo Xt2. Caratterizzato da un ampio display da 6" che può essere utilizzato anche con i guanti, il dispositivo è dotato di retroilluminazione e pensato per offrire al motociclista una visualizzazione chiara della mappa.

Progettato per resistere alle condizioni atmosferiche più estreme e a terreni accidentati, il navigatore è stato sviluppato con un grado di impermeabilità Ipx7 ed è equipaggiato per funzionare con le vibrazioni del manubrio, a differenza della maggior parte dei telefoni cellulari.

Per i motociclisti che amano viaggiare in gruppo, la funzione Group Ride Mobile permette di monitorare la posizione dei compagni di viaggio tramite l'app Tread o di utilizzare l'accessorio Group Ride Tracker (venduto separatamente) per seguirli quando non è disponibile una copertura cellulare.

Guarda zūmo XT2 in azione QUI.

Tra le funzioni specifiche per le due ruote, il navigatore satellitare zūmo Xt2 offre una pianificazione visiva dei percorsi per integrare gli itinerari con le stesse mappe e preferenze sia sul dispositivo zūmo Xt2 che sull'app Tread per smartphone.

Nuovi luoghi da esplorare possono essere trovati con Michelin Scenic Roads e la Guida Verde Michelin, mentre è possibile utilizzare i percorsi preferiti dagli altri motociclisti con immagini satellitari Birdseye Direct ad alta risoluzione e senza abbonamento, per scoprire nuovi itinerari da percorrere.

Grazie a Garmin Adventurous Routing è invece possibile personalizzare il viaggio in base al livello di abilità con diverse opzioni di difficoltà. I dettagli importanti della corsa, tra le quali velocità, accelerazione, decelerazione, altitudine e altro, sono poi portata di mano tramite l'app per smartphone Tread.

Già disponibile, Garmin zūmo Xt2 ha un prezzo di vendita di 599,99 euro.