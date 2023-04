Scrambler Next-Gen Tour in viaggio per l'Europa

Prende il via con le sue cinque tappe lo Scrambler Next-Gen Tour. Pensato per la nuova generazione Scrambler Ducati, sarà protagonista a Londra, Milano, Monaco di Baviera, Madrid e Parigi di cinque eventi con cui immergersi nel mondo Scrambler.

L'identità visiva del progetto è firmata Van Orton Design, il duo torinese tra i più popolari esponenti dell'arte digitale europea per l'occasione ha declinato i propri principi creativi sulla base dei concetti della seconda generazione Scrambler Ducati, curando l'immagine del tour nel suo insieme. Van Orton Design ha anche portato la sua creatività sulle cover di una versione unica di moto che farà il giro d'Europa.

Ciascuna tappa dello Scrambler Next-Gen Tour avrà un programma personalizzato con numerose sorprese per intrattenere e far divertire i partecipanti. L'appuntamento italiano si terrà dal 4 al 6 maggio presso lo Spazio Lenovo di Corso Matteotti, in centro a Milano. Il programma prevede un evento inaugurale nella serata di giovedì 4 maggio e la possibilità per gli appassionati di svolgere i test ride presso la concessionaria Ducati Milano in tutte e tre le giornate di show.