Fine settimana targato Suzuki con il V-Strom Day 2023

Un fine settimana all'insegna di Suzuki V-Strom, per la terza edizione del V-Strom Day 2023. Per il 3 giugno, infatti, Suzuki organizza lil raduno ufficiale dedicato alle Sport Enduro Touring di Hamamatsu che si svolgerà in Umbria.

La base dell'evento sarà la Tenuta di Corbara a Orvieto, in provincia di Terni, dove da quest'anno si tengono anche alcuni corsi della Suzuki V-Strom Off Road Academy. Da lì i partecipanti andranno, guidati da un leader, fino a Todi, dove è prevista una visita centro storico con una guida locale. Come negli anni passati, il percorso alternerà strade asfaltate e sterrati leggeri. L'organizzazione ha tracciato un percorso ideale per mettere in risalto la versatilità delle V-Strom adattandolo anche ai motociclisti con poca esperienza di fuoristrada.

I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi e affidati a guide locali esperte del territorio e agli istruttori della V-Strom Off Road Academy, in sella alle loro V-Strom 1050De e V-STROM 800De. Le Suzuki V-Strom 1050De e 800De saranno a disposizione per alcuni test ride esclusivi nella giornata antecedente al raduno, venerdì 2 giugno, previa prenotazione, a chi raggiungerà in anticipo la location per effettuare anzitempo anche il check-in per il V-Strom Day.

Fino al 27 maggio è possibile iscriversi al V-Strom Day 2023 attraverso il sito Suzuki dedicato della manifestazione: https://moto.suzuki.it/v-strom-day/. La registrazione prevede la compilazione di un form online. Nella medesima pagina si ritrovano anche le informazioni dettagliate sul programma della giornata. La quota di partecipazione è 100 euro per il pilota e 50 euro per l'eventuale passeggero.