Moto Guzzi e Ewan McGregor ancora insieme

Moto Guzzi e l'attore Ewan McGregor di nuovo insieme per raccontare la passione per il marchio di Mandello del Lario. L'occasione la registrazione del video per la campagna Moto Guzzi V100 Mandello, che ha come protagonista proprio McGregor, da tempo appassionato reale di Moto Guzzi e legato alla casa dell'aquila. Il video, girato in varie località della California per la regia di Duncan Winecoff, racconta il legame tra uomo e motocicletta e spiega il viaggio come metafora della vita.

Protagonista la V100 Mandello, nuova arrivata della casa. Nel video di 60 secondi il voice-over di McGregor che è non solo un profondo conoscitore e collezionista di moto, ma anche appassionato di Moto Guzzi.

Tutte le moto storiche che appaiono nella campagna provengono dalla collezione personale di McGregor e sono diventate parte integrante del racconto su suo stesso suggerimento. "Aprire il gas con la V100 sulla Pacific Highway - ha detto l'attore e motociclista - è stata davvero un'esperienza esaltante. Questa è una moto davvero unica, sportiva ma confortevole, perfetta per un lungo viaggio. La sua essenza è completamente Moto Guzzi, ed è per questo che sono riusciti a progettare una moto che pure essendo modernissima si guida come una Guzzi".