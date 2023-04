Con la nuova stagione è arrivata Vespa Primavera Color Vibe

Con la nuova stagione è arrivata anche la nuova serie di Vespa Primavera Color Vibe. Il debutto della nuova Vespa 'primaverile' coincide anche, come da tradizione nel mese di aprile, con l'apertura dei Vespa Days, un periodo di vantaggi esclusivi dedicati ai modelli della gamma.

L'occasione sarà quindi anche quella di scoprire l'inedita serie speciale Vespa Primavera Color Vibe, che proprio in questi giorni esordisce negli showroom nella sua livrea bicolore. Sui modelli della gamma Vespa Primavera e Vespa Sprint, e sulla nuova Vespa Gts 300, il 'vespone' oggi ancora più confortevole e tecnologico, fino al 30 aprile l'immatricolazione è inclusa nel prezzo. In più, grazie alla formula DreamRide, i nuovi vespisti possono contare su un servizio finanziario studiato appositamente per agevolare l'acquisto di un qualsiasi modello Vespa, attraverso un'ampia gamma di piani di finanziamento personalizzabili e flessibili.

La Vespa Primavera Color Vibe è un omaggio all'anima spensierata dello scooter di casa Piaggio, caratterizzata da una speciale livrea bicolore con la scocca disponibile nelle tinte Arancio Color Vibe e Bianco Color Vibe, abbinata a una pedana poggiapiedi color Ottanio, una sfumatura del turchese.

In Ottanio spiccano anche i fregi del tipico 'cravattino' sullo scudo e i cerchi ruota, realizzati esclusivamente per questa versione in una particolare finitura lucida metallizzata.

L'allestimento è completato da sportivi dettagli neri.

La nuova Vespa Primavera Color Vibe è disponibile nelle versioni 50, 125 e 150 cc, con l'indicazione della cilindrata che spicca in arancione sulle fiancate, a partire da 4.099 euro.