Moto Morini e Agos assieme per soluzioni di finanziamento

Siglato un accordo tra Motori Morini e Agos, per offrire soluzioni di finanziamento dedicate all'acquisto dei motoveicoli prodotti dall'azienda. La società specializzata nel credito al consumo, partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco Bpm, e Moto Morini, hanno siglato una partnership dedicata al mercato italiano.

Agos supporterà quindi i concessionari ufficiali Moto Morini attraverso importanti programmi promozionali in accordo con la casa madre e campagne di finanziamento che ambiscono ad agevolare l'acquisto dei modelli Moto Morini da parte dei clienti.

"Agos è convinta che al giorno d'oggi non siano sufficienti semplici accordi commerciali - ha spiegato Valerio Papale, direttore Rete Business to Business di Agos - ma vere e proprie sinergie che possano apportare valore a tutto il comparto, con ricadute positive per il Paese. Questa partnership è stata possibile perché Moto Morini è un esempio di tradizione italiana nel mondo, con cui condividiamo valori fondamentali quali l'attenzione per l'innovazione e la dedizione all'eccellenza, il tutto con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei nostri clienti".

"Siamo molto felici di questa partnership tra Moto Morini e Agos - ha detto invece Alberto Monni, general manager di Moto Morini - che rappresenta un importante passo in avanti nella nostra strategia di crescita, innovazione e consolidamento della nostra community. Per questo è importante creare relazioni virtuose che possano apportare valore alla filiera e alla nostra rete".