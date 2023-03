Connettività e sicurezza con intercom firmato Ducati

Un nuovo dispositivo per comunicare tra motociclisti che condividono la strada si chiama Ducati Communication System V3 by Cardo. Il nuovo intercom firmato dalla casa di Borgo Panigale offre agli appassionati le tecnologie di comunicazione più innovative, a partire dalla connettività Dynamic Mesh Communication.

La silhouette affusolata e priva di antenne rende questo intercom aerodinamico, migliorando comfort, silenziosità e resa estetica. Il supporto magnetico per l'aggancio al casco ne semplifica invece il montaggio. L'intercom Ducati è stato studiato per coloro che vogliono rimanere sempre connessi senza dover distogliere l'attenzione dalla guida.

Il sistema Dynamic Mesh Communication garantisce stabilità di performance e permette di collegarsi ad un gruppo che può includere fino a quindici motociclisti in un raggio di 1,6 km.

Può inoltre connettersi a qualsiasi dispositivo Bluetooth gestendo le funzioni con comandi vocali, con passaggio automatico tra interfono e telefono.

La connettività Mesh di Cardo consente al dispositivo di lasciare e ricongiungersi al gruppo automaticamente, senza complicate procedure da effettuare quando le condizioni del traffico o un cambio di percorso imprevisto portano ad allontanarsi dal gruppo di motociclisti. Elevata anche l'autonomia, di 13 ore con la ricarica completa da due ore. In caso di necessità, con una ricarica rapida di soli 20 minuti, si ottengono già due ore di autonomia. Gli aggiornamenti software sono possibili tramite cavo Usb o tramite app Cardo Connect.

Il nuovo Ducati Communication System V3 by Cardo è disponibile presso la rete ufficiale Ducati e sarà presto disponibile sul sito Shop.Ducati.com.