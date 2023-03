R18 B Heavy Duty è la nuova custom Bmw firmata Kodlin

E' firmata Fred Kodlin la nuova custom arrivata in casa Bmw Motorrad e basata sulla R18 B. Il preparatore statunitense che da oltre quarant'anni si dedica alla personalizzazione delle moto con una specifica ricerca sul design.



Per la prima volta, Kodlin ha iniziato a personalizzare una Bmw insieme a suo figlio Len. "La R 18 B Heavy Duty - ha commentato il preparatore - è stato un vero e proprio progetto padre-figlio. C'è stato molto contributo creativo da Len, che va anche a dimostrare che la prossima generazione di Kodlin Bikes è già ai nastri di partenza".

La sfida più grande nella personalizzazione della R18 è stata quella legata al telaio. "Abbiamo completamente rifatto i tubi superiori per abbassare l'altezza della sella della R 18 B.

Abbiamo anche rifatto la testa dello sterzo e le pinze triple per adattare il tutto all'angolo di sterzata cambiato".

Il risultato è stato una custom in tipico stile Kodlin. Da un punto di vista laterale, la linea della moto scende nettamente nella parte posteriore, a partire dal parabrezza, tagliato, preso dalla gamma di accessori originali Bmw Motorrad. Per le valigie laterali i Kodlin hanno utilizzato plastica rinforzata con fibra di vetro. Sotto il profilo tecnico, la fa da protagonista un sistema di sospensioni pneumatiche nella parte anteriore e posteriore, supportato da un compressore posizionato e appena visibile nella parte laterale sinistra. Questo sistema consente di abbassare e sollevare la R18 B Heavy Duty in una frazione di secondo.

La decorazione della moto è stata affidata al tatuatore Marcel Sinnwell che per questo progetto ha realizzato disegni aerografati con vernice traslucida. Ulteriori tocchi di design sulla custom Bmw Motorrad sono forniti da dettagli dipinti a mano, oltre ad un motivo aerografato sul parafango posteriore che unisce il nome di Kodlin ai cento anni di Bmw Motorrad.