In museo Piaggio mostra-tributo alla Marina, foto di Sestini

Si intitola "Dal mare sul mare" la mostra-tributo alla marina militare inaugurata oggi al museo Piaggio di Pontedera (Pisa) e voluta dal gruppo industriale, composta da 24 fotografie di Massimo Sestini, considerato, spiega una nota di Piaggio, "uno dei più importanti fotogiornalisti italiani che da più di 40 anni racconta la storia del costume, della politica e della società del nostro Paese: i suoi scatti trasportano il visitatore nel vivo dell'attività quotidiana (e avvincente) delle donne e degli uomini della marina militare, celebrando la loro grandezza e condividendone i loro valori".

L'allestimento, su grandi pannelli retroilluminati e realizzato anche grazie al contributo del Comune di Livorno, "contribuisce a sottolineare e amplificare il carattere immersivo e coinvolgente degli scatti di Sestini, grazie non solo all'utilizzo del grande e grandissimo formato, ma anche alla riproduzione dei rumori del mare che accompagnano il visitatore: si potrà addirittura 'camminare' sulla gigantesca foto aerea del sottomarino 'Giuliano Prini', colto nel momento in cui riemerge dalle onde". Nella sala delle proiezioni immersive sono presenti video prodotti da Sestini durante la sua collaborazione con la Marina e tra questi spicca quello dedicato alla "Vespucci": in esposizione anche la Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale, una limited edition realizzata in soli 1913 esemplari numerati; il numero corrisponde all'anno di nascita dell'istituzione.