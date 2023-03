Un fine settimana a tutto Ducati per il Season Opening

Tutte le novità Ducati del 2023 concentrate in un unico weekend. Il programma è quello del Season Opening della casa di Borgo Panigale che il 18 e 19 marzo, nei Ducati Store, esporrà le moto protagoniste dell'ultima Ducati World Première, gli accessori per personalizzarle, oltre alla collezione abbigliamento 2023.

Protagoniste indiscusse dell'evento saranno la nuova Multistrada V4 Rally, la Ducati progettata per le lunghe percorrenze in grado di soddisfare anche il motociclista più esigente alla scoperta di nuove strade da esplorare da solo o in coppia, oltre alla DesertX nella nuova livrea RR22, ispirata a quella dell'Audi Rs Q e-tron che ha partecipato all'ultima Dakar.

Gli amanti dell'eleganza tecnica potranno vedere da vicino il design muscoloso del nuovo Diavel V4, eletta 'Moto più bella di EICMA 2022' e recentemente celebrato nelle più belle città del mondo con gli eventi delle Design Nights. Il Season Opening sarà anche l'occasione per scoprire gli Streetfighter, su cui la Fight Formula si applica alla base tecnica della Panigale V4 2023, anche nelle versioni V4 S Grey Nero e V4 SP2 in serie numerata.

Forte di una componentistica tecnologicamente evoluta e di una livrea ispirata alla MotoGP, il nuovo Monster SP, anch'esso protagonista del weekend, è pensato per offrire ai ducatisti il massimo del divertimento nella guida sportiva e si posiziona al top della gamma Monster. Durante il fine settimana nelle concessionarie ducati sarà poi possibile prenotare i test ride di tutta la nuova gamma 2023.