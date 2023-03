Suzuki V-Strom 1050 in concessionaria con due versioni

La rinnovata gamma 2023 di Suzuki V-Strom 1050 arriva nelle concessionarie. Le nuove V-Strom 1050 e 1050 De beneficiano di importanti aggiornamenti a livello ciclistico e meccanico. Nuova anche la strumentazione digitale Tft Lcd a colori e il sistema 'Cambiarapido', ovvero Bi-directional Quick Shift System. I due modelli si pongono al vertice della famiglia delle Sport Enduro Tourer di Suzuki, con due versioni ben distinte. La V-strom 1050 trova il suo habitat ideale sui percorsi ricchi di curve e nel turismo a lungo raggio.

Con la loro leggerezza, i cerchi in lega da 17” sul posteriore e 19” sull’anteriore promettono piacere e una precisione di guida, mentre la sella e il cupolino regolabili in altezza consentono ai piloti di tutte le taglie di trovare una posizione comoda e sportiva al tempo stesso, ben protetti dall’aria. Basta invece uno sguardo per cogliere la diversa personalità della V-Strom 1050De, pronta ad affrontare ogni situazione anche lontano dall’asfalto. Oltre al compatto parabrezza fumé, alle colorazioni e alle grafiche specifiche, si notano subito le ruote a raggi, con cerchio anteriore da 21 pollici e pneumatici semi-tassellati. La moto appare più alta, con sospensioni a corsa lunga che portano la sella a 880 mm da terra. Tutta la ciclistica è ripensata nell’ottica di un impiego off-road.

Per migliorare la stabilità sui fondi sconnessi aumentano l’inclinazione del cannotto di sterzo e la lunghezza dell’interasse e del forcellone, che è stato anche irrigidito. Per favorire un miglior controllo in fuoristrada la 1050De monta anche un manubrio più largo e pedane maggiorate. La sua dotazione specifica include poi una catena rinforzata, una protezione paracoppa in alluminio e barre paramotore di serie.

Per aiutare ancor di più il pilota sui fondi a bassa aderenza, la V-Strom 1050De dà inoltre la possibilità di disattivare l’Abs sulla ruota posteriore e introduce una nuova modalità G (Gravel) per il traction control, che consente uno slittamento controllato della ruota in accelerazione. La V-Strom 1050 è venduta a 15.290 euro ed è disponibile in quattro diverse livree bicolore: Blu Varsavia, Grigio Istanbul, Nero Nairobi e Rosso Pechino. Il Rosso Pechino è una novità rispetto a quanto annunciato in occasione del lancio. Chi opta per la V-Strom 1050De può scegliere tra tre colorazioni bicolore: Giallo Luxor, Blu Rodi e Nero Nairobi, tutte proposte a 15.990 euro.