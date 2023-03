Turismo d'avventura con la Suzuki V-Strom 800De

L'avventura per Suzuki si chiama anche V-Strom 800De. Se dal lancio dell'originale V-Strom 1000 nel 2002, la serie votata al turismo avventuroso di Suzuki ha continuato ad evolversi nelle diverse cilindrate, la nuova arrivata della casa giapponese è ora pronta ad aprire nuove strade.

Per lo sviluppo della nuova V-Sstrom 800De e in risposta alle richieste di motociclisti con diversi livelli di esperienza, gli ingegneri Suzuki hanno elaborato il pacchetto ideale, con motore, carrozzeria, caratteristiche e specifiche adatte alla guida su strade asfaltate e sterrate.

Il risultato rappresenta un grande passo avanti per le due ruote firmate Suzuki, rappresentato dal modello dotato del nuovissimo motore bicilindrico parallelo Dohc a 4 valvole per cilindro da 776 cm3 di Suzuki, di un nuovo robusto telaio, della più ampia escursione delle sospensioni e della più alta altezza da terra di qualsiasi modello V-Strom fino ad oggi prodotto.

Ogni aspetto del progetto è orientato a offrire un'esperienza soddisfacente ai motociclisti che desiderano una potenza superiore a quella che può offrire la classe 650 cm3 e che desiderano una maggiore possibilità di esplorare comodamente e con sicurezza le superfici non asfaltate.

Il telaio e il nuovo motore sono stati concepiti per consentire ai piloti di sfruttare tutto il potenziale della moto e godere di un'esperienza di guida in piena sicurezza e comfort.

Dedicata è anche l'elettronica, con il Suzuki Traction Control System che propone una funzione aggiuntiva specifica per l'off-road. L'Abs ha in questo caso la soglia d'intervento regolabile su due livelli e può essere disattivato sulla ruota posteriore per la guida off-road.

La vocazione per i viaggi è sottolineata dalla presenza di un parabrezza regolabile su tre posizioni e di una sella dalle dimensioni generose. La Suzuki V-Strom 800 De è proposta a 11.500 euro e in tre livree, ovvero Giallo Petra, Grigio Berlino e Nero Dubai. L'equipaggiamento completo comprende portapacchi, paramani, la griglia di protezione per il radiatore e il puntale inferiore motore.