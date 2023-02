Yamaha Téneré 700 diventa anche Extreme ed Explore

Due nuove versione per la Yamaha Téneré 700 che scende in campo in formato Extreme ed Explore Edition. Spinta dal motore Yamaha CP2 da 690 cc e con una gamma che si è arricchita di recente del modello, World Raid. La Téneré allarga ancora la famiglia con l'introduzione dei due nuovi modelli.

Pensata per una guida in fuoristrada facile e intuibile sui terreni accidentati, Ténéré 700 Extreme Edition è dotata di sospensioni KYB di alta qualità, completamente regolabili, con +20 mm di escursione, oltre a rivestimento Kashima sugli steli forcella. Ténéré 700 Extreme Edition è completamente regolabile a livello di smorzamento della compressione e dell'estensione e del precarico, per adattare lo stile di guida a qualsiasi terreno, la scelta ideale per i piloti che desiderano prestazioni superiori nelle condizioni fuoristrada più impegnative.

La Ténéré 700 Explore Edition, con un'altezza della sella di soli 860 mm, è invece pensata con un'occhio particolare rivolto al comfort, anche nell'avventura.

Le sospensioni KYB sono state modicate riducendo di 20 mm l'escursione della ruota per ridurre l'altezza della sella, agevolare l'ergonomia e orire più controllo alle basse velocità.

La reattività della molle della sospensione anteriore e posteriore è stata leggermente aumentata per una guida ancora più sicura a pieno carico.

Il parabrezza di Ténéré 700 Explore Edition è più alto e più ampio rispetto a quello standard e offre una superficie maggiore del 50%. I telaietti borse laterali sono di serie, così da poter montare con facilità le borse originali Yamaha rigide o morbide (da acquistare separatamente).

Ténéré 700 Extreme Edition e Ténéré 700 Explore Edition, nelle colorazioni Icon Blue e Tech Kamo. Saranno disponibili solo in Francia, Italia e Germania presso la rete dei concessionari Yamaha a partire da aprile. Ténéré 700 Extreme Edition avrà un prezzo di listino di 11.899 euro, mentre Ténéré 700 Explore Edition di 11.799 euro.