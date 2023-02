Una collezione di abbigliamento per vivere lo stile Ducati

Dopo essere stata presentata al Salone Internazionale di Eicma, la nuova collezione abbigliamento Ducati 2023 è ora disponibile presso la rete di concessionarie e online. Le proposte della linea di abbigliamento 2023 sono pensate e progettate in linea con lo stile delle 'rosse' di Borgo Panigale e per soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti, da chi preferisce la guida in pista in sella alla Panigale V4 R a chi trova nella Multistrada V4 Rally la compagna di viaggio ideale.

L’ampia scelta dei capi è data dalle linee di abbigliamento Racing, Sport, Touring, Urban e Sportswear, tutte caratterizzate da materiali di alta qualità, attenzione alla performance e cura dei dettagli. Il design della gamma di abbigliamento è frutto della collaborazione tra Aldo Drudi e il Centro Stile Ducati. Una prima novità di quest’anno è la presenza di un unico tema grafico all’interno della linea Ducati Corse. Protagonista della linea Sport è invece la giacca Fighter C2, firmata Dainese in esclusiva per Ducati e pensato sia per la guida sportiva che per i contesti più urbani.

Per i grandi viaggiatori che guidano le moto in ogni condizione climatica, la collezione Touring ha rinnovato il completo Strada C5 , ora arricchito da nuove soluzioni modulabili, come la possibilità di diventare caldo o ventilato per meglio adattarsi alle temperature esterne. Disponibile sia in versione maschile che femminile, il completo Strada C5 richiama i colori della nuova Multistrada V4 Rally. La linea Sportswear è invece una collezione di abbigliamento e accessori a marchio Ducati e Ducati Corse adatta a ogni occasione, mentre per chi volesse indossare i successi Ducati dello scorso 2022, sono ancora disponibili esemplari delle t-shirt celebrative dedicate alle vittorie di Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista nei campionati mondiali MotoGP e WorldSBK. Le novità dell’Apparel Ducati sono disponibili presso la rete concessionarie autorizzate e sul sito Shop.Ducati.Com.