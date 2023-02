Un Dna da scrambler per la nuova Voge 525 Acx

Si chiama 525 Acx l'evoluzione in chiave scrambler della Trofeo 500 AC di casa Voge. Con una dote di stile Advanced Classic mutuato dalla 'sorella', La 525 Acx è caratterizzata da un mix di elementi classici e moderni, all'insegna della tecnologia che unisce passato e presente.



Le linee con la quale la Trofeo 525 ACX è stata disegnata sono un omaggio allo spirito delle due ruote in versione scrambler, enfatizzato dai cerchi a raggi, dallo scarico alto con terminale a tromboncino, dal cupolino minimalista e dagli pneumatici leggermente scolpiti.

Altre caratteristiche che richiamo il passato sono serbatoio sagomato, il faro tondo e il parafango anteriore ridotto all'osso, tutti accostati ad elementi attuali, come l'illuminazione full Led. Completa è anche l'elettronica della Trofeo 525 Acx, tra un sistema Abs a doppio canale e dotazioni come una comoda presa Usb.

Il nuovo motore con cilindrata portata a 494 cc effettivi, migliora le prestazioni del veicolo, pur mantenendo i 35 kW (47,6 CV) che rendono sufficiente la patente A2. Dietro il piccolo cupolino trova posto il display digitale Tft a colori da 7" che offre tutte le informazioni utili alla guida. La funzione di collegamento Bluetooth integra la connettività con lo smartphone, permettendo di attivare la funzione di chiamate in entrata.

La Voge Trofeo 525 Acx è disponibile presso i rivenditori al prezzo di listino di 6.790 euro, ora in promozione a 6.290,00 euro, in colorazione Carbon Black.