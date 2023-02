Royal Enfield Interceptor e Continental GT anche Blackout

Arrivano due nuove varianti per le Royal Enfield Interceptor 650 e Continental GT 650 che puntano tutto sui dettagli cromatici. Le due versioni sono quelle della nuova serie Blackout, che sfoggiano infatti eleganti motori e scarichi neri, cerchi in lega pressofusa, pneumatici tubeless e numerose migliorie funzionali ed ergonomiche.

Alimentate dal motore bicilindrico parallelo Royal Enfield, i due modelli presenti nel listino della casa indiana dal 2018 sono da oggi disponibili con le nuove colorazioni della Interceptor 650, Black Ray e Barcelona Blue, che vanno ad aggiungersi alle versioni Mark 2, Sunset Strip e Canyon Red.

Anche la Continental GT 650 si ripresenta in una inedita veste scura, a scelta tra Slipstream Blue e Apex Grey, senza rinunciare alle colorazioni Mr Clean, Dux Deluxe, British Racing Green e Rocker Red.

Le nuove colorazioni sono accompagnate da dotazioni funzionali ed ergonomiche inedite, fra cui una sella più confortevole, nuovi comandi a manubrio, nuova porta di ricarica Usb, faro anteriore a Led e leve freno e frizione regolabili, per personalizzare la posizione di guida.

Anche il colore del motore e degli scarichi asseconda l'indole dark delle bicilindriche Royal Enfield, valorizzandone l'estetica. "La Interceptor 650 e la Continental GT 650 - ha dichiarato B. Govindarajan, Ceo di Royal Enfield - sono le beniamine dei rider di tutto il mondo. Siamo certi che le nuove varianti scure con elementi in lega daranno ai clienti un motivo in più per scegliere questi modelli, mentre gli aggiornamenti funzionali renderanno il viaggio ancora più piacevole e divertente".

Le nuove versioni delle bicilindriche 650 Royal Enfield, sono disponibili presso le concessionarie ufficiali Royal Enfield di tutta Europa a partire dal 23 febbraio 2023. La gamma Interceptor 650 parte da 6.600 euro, mentre la gamma Continental GT da 6.800 euro.