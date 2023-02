Zero Motorcycle svela la sua moto elettrica del futuro

Zero Motorcycles ha svelato le prime immagini della Sr-X, rivisitazione unica e completamente personalizzata del modello Sr/S. La Sr-X è stata realizzata in collaborazione con Bill Webb del celebre studio di San Francisco Huge Design e rappresenta l'ultima creazione del programma di sviluppo Design the Future di Zero Motorcycles.



Il programma è quello che ha per protagonista un hub creativo incaricato di realizzare moto elettriche innovative. Questo programma riunisce alcuni dei designer e ingegneri più talentuosi dell'industria motociclistica e ha lo scopo di ampliare i confini estetici nel mondo delle moto elettriche.

Bill Web è stato responsabile del design della popolare Fxe e del modello che l'ha preceduta in termini di concept, la Zero Sm. "La concept bike Sr-X - ha dichiarato Bill Web - punta a diventare il modello di riferimento per il design delle moto elettriche del prossimo futuro, combinando linee levigate e rigorose con l'aspetto deciso e i dettagli puramente prestazionali tipici delle moderne supersportive".

"L'approccio a un design pulito, rigoroso e funzionale della Sr-X - ha proseguito Web - è stato abbinato a proporzioni aggressive e alle componenti tecniche che si trovano abitualmente nelle tradizionali moto da gara. La Sr-X rappresenta un tentativo di definire una nuova sottocategoria di moto elettriche ad alte performance, un modello che è una via di mezzo fra una streetfighter e una moto da pista".