Brembo conferma l'impegno nel mondiale World Superbike 2023

Brembo conferma il suo supporto alla gran parte dei team del mondiale World Superbike 2023.

Protagonista in Superbike sin dalla prima edizione del 1988, Brembo fornirà i propri impianti frenanti a 18 piloti su 24 presenti in griglia di partenza dal round di Philip Island. Grazie all'esperienza accumulata in 35 campionati del mondo Superbike nel corso dei quali le moto con freni Brembo hanno conquistato 31 campionati del mondo piloti, 35 campionati del mondo costruttori e trionfato in oltre 830 gare con i principali team protagonisti, l'azienda bergamasca conferma nuovamente il suo impegno e il suo progresso tecnologico nel campionato per derivate di serie più famoso al mondo. Il gruppo Brembo sarà presente nel Campionato del Mondo Superbike anche con i cerchi in alluminio forgiato Marchesini, una soluzione adottata dal 50% dei piloti iscritti al campionato 2023.