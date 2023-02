Iron Annie è una Bmw R18 ispirata alla storia dell'aviazione

La storia dell'aviazione applicata alle due ruote che portano il simbolo dell'elica di Bmw Motorrad. Il caso è quello dell'esemplare realizzato da un preparatore svizzero che ha realizzato per un suo cliente la speciale Bmw R18 Iron Annie, ispirata al Junker Ju 52, ovvero il leggendario aereo trimotore originario degli anni Trenta.

Tanti, per il preparatore, sono stati i punti di riferimento dal mondo aeronautico che sono 'atterrati' sulla R 18 customizzata. Per cominciare dai dettagli più nascosti, il quadrante del tachimetro è integrato nel serbatoio ed è stato concepito per ricordare i vecchi strumenti della cabina di pilotaggio.

Naturalmente non potevano mancare le fasce laterali in alluminio ondulato, caratteristico dello Ju 52. La sella ricorda invece le fattezze del sedile dello storico velivolo mentre i colori utilizzati per la verniciatura sono naturalmente il grigio e nero utilizzati per l'originale Iron Annie con le ali.

Come base di partenza per il progetto è stata utilizzata una Bmw R 18 First Edition, alla quale anche il motore è stato rimosso, per essere riverniciato in nero. Tutte le parti cromate sono state dipinte anch'esse di nero e i montanti della forcella hanno anche beneficiato di un rivestimento Dlc (Diamond Like Carbon).

L'assetto è stato spostato indietro per sottolineare la forma aerodinamica. La forcella più corta di 7 cm e l'ammortizzatore Wilbers regolabile in altezza sottolineano la posizione accovacciata della speciale due ruote.

La R 18 Iron Annie riceverà l'approvazione per l'utilizzo stradale e rimarrà un modello unico, così come promesso al fortunato cliente.