L'hypernaked Brabus 1300 R si rinnova in versione 2023

Si rinnova la collaborazione tra Ktm e Brabus che hanno presentato la nuova arrivata Brabus 1300 R Edition 23, versione aggiornata della hypernaked che ha fatto il suo debutto solo lo scorso anno. Evoluzione del precedente modello la 1300 R sarà realizzata con nuovi colori e dettagli, in soli 290 esemplari.

La base di partenza sulla quale ha preso forma la 1300 E Edition 23 è rappresentata dalla Ktm 1290 Super Duke R Evo, con il suo bicilindrico a V Lc8 da 1301 cc, in grado di sviluppare180 CV a 9.500 giri e 140 Nm di coppia del motore a 8.000 giri. A governare la potenza della hypernaked contribuiscono le sospensioni semiattive Wp Apex, con cinque modalità specifiche di smorzamento (Comfort, Street, Sport, Track, Advanced), anche in modalità Auto.

Nuove le colorazioni pensate per la versione 2023, così come nuove sono le ruote forgiate Brabus Monoblock Z, i nuovi elementi delle sovrastrutture in carbonio e la sella. I dettagli sono stati curati dagli specialisti di interni Brabus.

A caratterizzare la versione 2023 della Brabus ci pensano anche il faro rotondo, le fiancatine e i condotti di aspirazione in carbonio, il silenziatore slip-on con doppio tubo di scarico e le più che riconoscibili strisce Brabus sulla presa d'aria.

Il leggero telaietto monoscocca è in fibra di carbonio e ora dispone di un rinnovato coperchio della sella passeggero. Anche la sella, riscaldabile e rifoderata, riproduce lo schema di cuciture in rilievo tipico di Brabus, mentre i tamponi salva manopole sono con specchietto integrato. La Brabus 1300 R Edition 23 è venduta al prezzo di 42.500 euro e sarà ordinabile esclusivamente online a partire dal 16 febbraio.