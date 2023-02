Una Chrome Edition in edizione limitata per Triumph

Una Chrome Collection per Triumph Motorcycles che punta ai dettagli e alla storia del marchio. "Le nuove Chrome Collection - ha commentato Andrea Buzzoni, general manager e AD di Triumph Motorcycles Italia - sono moto figlie della passione di Triumph Motorcycles per la storia del custom, la cura dei dettagli e la qualita' di ogni lavorazione".

La nuova serie è quella rappresentata da modelli in edizione limitata, prodotti con cura di livello artigianale e messa a listino per il solo 2023. Sono dieci interpretazioni speciali che presentano uno schema esclusivo Chrome Edition, scelto specificamente per riflettere la storia di ciascun modello.

La cromatura di queste serie speciali, infatti, impone cinque ore addizionali di lavoro per ogni moto, compresa la lucidatura a mano come passaggio finale e l'applicazione degli elementi metallici (veri, non riproduzioni plastiche) sul serbatoio. Per realizzare le Chrome Collection, Triumph ha infatti fatto ricorso ad una tecnica di cromatura antica, scartando il procedimento galvanico dove la cromatura aumenta di molto lo spessore della parte originale, così come scartando la moderna tecnologia usata nel mondo automotive della cosiddetta cromatura flash che permette di depositare solo strati molto sottili di cromo.

Alla fine del processo di cromatura artigianale, i pezzi non perfettamente riusciti vengono scartati per essere riciclati, mentre gli altri vengono montati sulle nuove Triumph Chrome Collection.