Sette modelli Honda tra le dieci moto più vendute a gennaio

Sono sette i modelli della gamma moto Honda che a gennaio sono entrati nella classifica dei dieci più venduti. Il primo mese del 2022 ha anche fatto registrare alla casa giapponese uno dei migliori risultati di sempre.

Oltre agli Sh150i ed Sh350i nelle prime due posizioni, con 1.030 e 911 unità immatricolate rispettivamente, il terzo posto della classifica di inizio anno è andato a X-Adv, maxiscooter che punta su design e prestazioni e che con le sue 839 unità immatricolate si insedia al terzo posto del podio Honda. Quarto posto per Sh125i con 594 unità e poi sesto e decimo gli altri due 350, l'Adv350 e il Forza 350, gli scooter di media cilindrata adatti sia al commuting che al turismo a medio raggio.

Nel mezzo, Africa Twin conquista il settimo posto con 398 unità immatricolate nelle due versioni base e Adventure Sports, entrambe scelte per oltre il 50% con cambio a doppia frizione Dct. A fine di gennaio è arrivata nelle concessionarie Honda anche la nuova Hornet.

Il 2023, per la casa dell'ala porterà altre due novità che portano i nomi di Xl750 Transalp, il cui prezzo di 10.690 euro, oltre alla Cl500, la scrambler adatta anche ai possessori di patente A2. Per tutti coloro che vorranno provare le novità Honda, partirà a inizio marzo l'Honda Live Tour, con la prima data in calendario che si svolgerà a Ferrara.