Eicma sponsor degli internazionali d'Italia di Motocross

Eicma rinnova la sponsorizzazione degli internazionali d'Italia di motocross che prenderanno il via il prossimo 12 febbraio dalla pista Santa Barbara di Ponte a Egola, in provincia di Pisa, per arrivare la domenica successiva sul tracciato di Arco di Trento. Si tratta della manifestazione più importante in vista dell'apertura della stagione mondiale MXGP il 12 marzo in Argentina.

L'Esposizione Internazionale delle due ruote apre così il percorso di promozione della sua ottantesima edizione, che si terrà quest'anno a Fiera Milano Rho dal 9 al 12 novembre.

Eicma sarà nuovamente title sponsor delle più importanti gare preseason del campionato mondiale di motocross organizzate da Off Road Proracing sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana con la presenza dei migliori specialisti delle ruote tassellate come, solo per citarne alcuni, Gajser, Seewer, Febvre, Herlings, Prado e gli italiani Guadagnini, Forato, Lupino e Lapucci.

Secondo Giacomo Casartelli, direttore esecutivo di EICMA, "il respiro internazionale di questa sponsorship" permette "di promuovere l'Esposizione in ambito racing, che rappresenta la massima espressione della passione e dell'impegno tecnico dei costruttori: due elementi che trovano in EICMA una vetrina unica a livello mondiale".

"Inoltre - ha aggiunto -, siamo particolarmente entusiasti di continuare a sostenere il fuoristrada, disciplina sulla quale EICMA ha sempre investito, soprattutto in un momento come questo in cui torna ad esercitare appeal anche sui giovani, uno dei nostri primari ambiti di interesse per il 2023".

I biglietti per le MX EICMA Series 2023 sono già disponibili sul sito www.offroadproracing.it. Per entrambe le gare sono previste la diretta streaming sui canali di OffRoadProRacing e di Federmoto.tv con collegamenti da bordo pista e commento live in lingua italiana e inglese.