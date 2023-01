Ancma, più spostamenti a due ruote ma resta nodo sicurezza

Crescono gli spostamenti privati su due ruote e in media anche la disponibilità di piste ciclabili.

Aumentano i punti di ricarica per veicoli elettrici, ma è bassa l'attenzione alla sicurezza da parte delle amministrazioni locali. È la fotografia scattata dal settimo rapporto dell'Osservatorio Focus2R, promosso da Confindustria Ancma, l'associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori, con Legambiente.

L'indagine ha coinvolto 106 Comuni capoluogo. Si conferma ancora profondo il divario tra Nord e Sud del Paese nelle misure introdotte dedicate alle due ruote, che comunque aumentano di pari passo all'andamento del mercato di bici e moto: oltre 1,9 milioni di biciclette vendute nel 2022, con una crescita del 5% per le e-bike, mentre ciclomotori, scooter confermano il dato del 2021 con più di 291mila veicoli immatricolati. Secondo il rapporto, la disponibilità media di piste ciclabili raggiunge i 9,86 metri equivalenti ogni 100 abitanti: erano 9,5 nel 2020 e, rispetto al 2015, l'incremento è stato del 38%. In quasi sei città su dieci è consentito il trasporto di biciclette sui mezzi pubblici e la percentuale dei comuni in cui sono disponibili punti di ricarica elettrici per le biciclette a pedalata assistita passa dal 38% del 2015 al 46% del 2021. È in aumento l'utilizzo di ciclomotori, moto e scooter nelle città italiane: la media si attesta a 13,53 motocicli ogni 100 abitanti. Si assiste ad una crescita del mercato elettrico pari al 59% e sale al 65% il numero di città in cui sono disponibili punti di ricarica dei veicoli elettrici dal 62% dell'anno precedente; nel 2015 era il 42%. Ancora limitato è l'accesso alle corsie riservate ai mezzi pubblici: possibilità negata nell'89% delle città.

Resta il nodo della sicurezza: non è percepita come una priorità negli strumenti di pianificazione comunale per il 39% delle città interessate dallo studio. Invariato è il numero dei comuni che hanno esteso la dotazione di guardrail con specifiche protezioni a tutela dell'incolumità dei motociclisti. Nel 2021 è di quasi il 30% l'aumento del numero complessivo di incidenti rispetto all'anno precedente. Gli incidenti con lesioni a persone che hanno coinvolto biciclette, muscolari ed elettriche, sono stati 17mila con oltre 16mila feriti e 225 morti; i casi con lesioni a persone che hanno coinvolto monopattini sono stati complessivamente 2mila con 2.107 feriti e 10 morti.

L'osservatorio, ha sottolineato il presidente di Ancma, Paolo Magri, "permette ogni anno di accendere i riflettori sulle buone pratiche ma anche su tante zone d'ombra, come il tema della sicurezza, che contraddistinguono ancora la pianificazione della mobilità urbana". È evidente, ha aggiunto, "che le due ruote sono sempre più una risposta alla nuova domanda di spostamenti che viene dalla città: per questo chiediamo maggiore attenzione a tutti i livelli e guardiamo con preoccupazione ai tagli degli investimenti su infrastrutturazione ciclabile e sicurezza".

Anche per il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, "quello che serve con urgenza è un impegno chiaro del governo, oltre che dei sindaci, per la drastica riduzione delle stragi stradali, l'integrazione tra le diverse composizioni modali di trasporto, il rispetto degli impegni climatici". Necessarie sono "nuove ed efficaci politiche, come le 'città30', che finalmente anche alcune amministrazioni italiane stanno avendo il coraggio di adottare".