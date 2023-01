Viaggi in moto in sicurezza con Garmin zūmo 396LMT-S

Viaggi e avventure su due ruote ancora più sicuri con il navigatore satellitare Garmin zūmo 396LMT-S. Il modello della serie di dispositivi firmati Garmin e dedicati alle due ruote a motore, prevede funzioni per vivere i propri spostamenti in modo più pratico, divertente e soprattutto sicuro.

Grazie alla funzione Incident Detection Messaging e ai Riders Alert di zūmo 396LMT-S, la sicurezza sulla strada è protagonista, con la possibilità data ai motociclisti di poter avvisare in tempo reale in caso di incidenti e di essere sempre informati sull'avvicinarsi di situazioni a cui prestare particolare attenzione.

Grazie al Wi-Fi integrato e alla funzione Adventurous Routing i motociclisti potranno inoltre vivere, e condividere, i propri viaggi, grazie alla mappa precaricata di 46 paesi. Lo schermo touchscreen è a colori e da 4,3", leggibile sia sotto la luce diretta del sole che durante le più buie ore serali ed è utilizzabile anche indossando i guanti.

Il display visualizza le informazioni rilevate, permettendo una lettura immediata, mentre l'interfaccia utente con ampi 'pulsanti' personalizzabili garantisce un facile utilizzo di tutte le funzioni. Resistente e impermeabile, zūmo 396LMT-S è stato progettato per resistere alle intemperie, ma anche a schizzi di carburante e all'esposizione ai raggi ultravioletti, anche nelle ore più calde.

Disponibile in nero e nella nuova versione carbon, Garmin zūmo 396LMT-S, con le mappe complete di tutta Europa, è disponibile ad un prezzo di 399,99 euro.