MotoGP: KTM svela la livrea 2023 per Binder e Miller

Red Bull KTM Factory Racing ha svelato i propri colori e i piloti pronti a disputare la stagione 2023, il confermato sudafricano Brad Binder e l'australiano Jack Miller, che torna in KTM proveniente dalla Ducati. Prevalgono il nero e l'arancio sulle livree delle RC16, con tocchi di rosso e giallo in omaggio al main sponsor.

Miller punta a vincere con il terzo marchio in MotoGP, impresa mai riuscita fino ad ora. Ambizioso il traguardo di Binder, sesto alla fine dello scorso mondiale, che si dice pronto per puntare al titolo: "È il mio quarto anno nella classe regina e credo che sia la nostra migliore occasione".

Nella passata stagione la squadra austriaca si è piazzata al secondo posto nella classifica dei migliori team, alle spalle della Ducati campione del mondo. "E' un punto di partenza per il futuro. Significa che la squadra lavora bene e l'atmosfera è ottima - le parole del team manager Francesco Guidotti - Quest'anno ci saranno 21 GP e sarà importante essere competitivi, tra i primi cinque ogni volta. Poi ci saranno anche le sprint race. Siamo un team factory: l'unico obiettivo che possiamo avere è il titolo".