Ducati Multistrada V4 Rally è pronta a viaggiare

La nuova Ducati Multistrada V4 Rally sta arrivando e nello stabilimento di Borgo Panigale è cominciata la produzione. Il modello Ducati pensato per gli amanti dei grandi viaggi e già protagonista della terza puntata della Ducati World Première 2023, va quindi a completare la gamma touring della casa motociclistica.

La gamma è poi quella nata vent'anni fa con la prima Multistrada 1000, che di fatto ha aperto la strada di Ducati verso il mondo dei viaggi. Nel corso dei due decenni Multistrada si è rinnovata attraverso i modelli 1100, 1200, 1260, fino alla sua quarta generazione spinta dal nuovo V4 Granturismo.

L'obiettivo di Ducati con la nuova Rally, è ora quello di portare a un livello ancora superiore lo spirito da viaggiatrice di Multistrada V4, grazie a un miglior comfort per pilota e passeggero, alla maggiore autonomia e a una più marcata attitudine per il fuoristrada senza trascurare prestazioni (170 CV), affidabilità e costi di gestione, con intervalli di manutenzione ogni 60.000 km e Oil Service ogni 15.000 km/24 mesi grazie al motore V4 Granturismo da 1.158 cm3 .

Per affrontare ancora meglio strade non asfaltate, questa Multistrada può contare su sospensioni semiattive dall'escursione maggiorata a 200 mm, cerchi a raggi alleggeriti, protezioni motore rinforzate, un Riding Mode Enduro con inedito Power Mode dedicato al fuoristrada, pedane pilota più ampie e una strategia di controllo Skyhook Dss Evo ancora più precisa ed efficiente.

A ulteriore supporto della sicurezza attiva, la Multistrada V4 Rally integra anche l'Abs Cornering, che permette di sfruttare la potenza frenante del suo impianto anche in piega, le Ducati Cornering Lights che migliorano la visibilità notturna illuminando l'interno curva, Ducati Wheelie Control e Ducati Traction Control . Questi sistemi utilizzano la piattaforma inerziale per ottimizzare l'intervento in base all'angolo di piega e di beccheggio del veicolo.