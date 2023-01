Ancma: Milano a 30 all'ora sarebbe un miglioramento

A Milano "credo che se facessero circolare il traffico a 30 all'ora veramente, sarebbe un miglioramento rispetto alla situazione attuale". Lo ha detto il presidente di Ancma, l'associazione nazionale cicli motocicli e accessori, Paolo Magri, a margine della conferenza di presentazione dell'andamento 2022 del mercato dei quadricicli e dei veicoli elettrici a due ruote, commentando l'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale.

"In realtà - ha aggiunto Magri - la media (di velocità di percorrenza ndr) è più bassa, quindi non vedo particolari problemi per i 30 all'ora".