CfMoto 700 Cl Adventure tra stile e capacità off-road

E' una neo retrò dall'anima off-road e si chiama 700Cl-X Adventure, la novità in casa CfMoto. L'ultimo modello svelato dalla casa motociclistica va a completare la gamma delle scrambler Cl-X, affiancando l'elegante Heritage e la più aggressiva Sport. Sul versante del design, la 700Cl-X Adventure non abbandona le linee retrò tipiche di una scrambler ma le mischia con le caratteristiche di una moto votata all'avventura. Il veicolo risulta così in equilibrio tra i generi, con il motore ottimizzato per l'uso in fuoristrada, grazie anche agli pneumatici off road, al parafango e al manubrio rialzati e all' ABS disinseribile che migliorano il piacere di guida e il divertimento.



Ad accentuare il carattere fuoristradistico ci pensano poi anche la protezione superiore del serbatoio verniciata opaca con decalcomanie interne, il parabrezza, la sella in morbida pelle trapuntata, le borse laterali di serie e il nuovo colore della carrozzeria Aurora Blue.

Il motore da 693 cc, che eroga una potenza massima di 51,5 kW (70,1 CV) a 8.500 giri/min e coppia massima di 60,9 Nm a 6.500 giri/min, è raffreddato ad acqua e permette di raggiungere una velocità massima di 180 km/h con consumi intorno ai 20 km/l secondo ciclo Wmtc ed emissioni di Co2 pari a 115 g/km, il tutto con un serbatoio da 13 litri.

CfMoto 700Cl-X Adventure è già disponibile presso i concessionari nella nuova colorazione Aurora Blue al prezzo di listino di 7.590 euro.