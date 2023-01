120 anni di Harley Davidson aprono all'insegna delle novità

All'appuntamento dell'anno dedicato alle celebrazioni per i suoi 120 anni di storia, Harley-Davidson si è presentata con la prima serie dei nuovi modelli 2023. Le novità in arrivo dalla casa di Milwaukee comprendono il modello Cvo Road Glide Limited Anniversary e altre sei moto in edizione limitata caratterizzate da vernici, finiture e dettagli esclusivi pensati per il 120° anniversario.

L'offerta 2023 del marchio di comprende anche un rinnovato Harley-Davidson Breakout, cruiser ad alte prestazioni, così come la nuova Nightster Special e il modello trike Freewheeler, anch'esso rinnovato. "Dal 1903 Harley-Davidson è stata all'avanguardia nel design, nella tecnologia e nelle prestazioni delle sue motociclette - ha commentato Jochen Zeitz, presidente e Ceo di Harley-Davidson - e orainizia la celebrazione del 120° anniversario di Harley-Davidson, che durerà un anno. Siamo entusiasti di presentare la prima parte della gamma Harley-Davidson 2023 e altri modelli verranno presentati nel corso dell'anno. Il 2023 sarà una pietra miliare indimenticabile per l'azienda, che celebrerà la storia, la cultura e la comunità di Harley-Davidson".

Il modello CVO Road Glide Limited Anniversary, in edizione limitata ed esclusiva, celebra 120 anni di tradizione con una delle verniciature più complesse mai offerte da Harley-Davidson.

Pannelli di Heirloom Red sono applicati su una base di Anniversary Black. Ulteriori dettagli includono i rivestimenti delle selle in Alcantara con cuciture a contrasto in oro e rosso. Saranno solo 1.500 gli esemplari prodotti nel mondo, ciascuno serializzato con un'incisione al laser sulla console del serbatoio.

Il modello Breakout, invece, torna in scena esibendo più muscoli e sfoggiando un nuovo stile con il suo design da chopper lungo e snello. I muscoli sono quelli del motore Milwaukee-Eight 117 V- Twin, ovvero l'apice della coppia e della cilindrata in un propulsore Harley-Davidson montato in fabbrica e di serie.

Il 2023 porta con se anche il nuovo modello Nightster Special, modello di media cilindrata che amplifica l'esperienza di guida con una serie di aggiornamenti di stile, praticità e tecnologia. Il modello Freewheeler, un trike di ispirazione cruiser, viene invece rinnovato con la versione in nero.