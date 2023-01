Bmw Motorrad al Motorbike Expo con la gamma heritage

Sarnno i modelli della gamma heritage a rappresentare Bmw Motorrad all'edizione 2023 del Salone Motor Bike Expo, in programma da venerdì 27 a domenica 29 gennaio a Verona Fiere.

Il tema principale dell'esposizione di Bmw Motorrad sarà la celebrazione dei suoi 100 anni di storia e nella parte centrale dello stand saranno esposte per la prima volta dal vivo la Bmw R 18 e la R nineT nelle versioni 100 Years Edition. Queste moto saranno affiancate da un prezioso esemplare originale di Bmw R 32 proveniente dalla collezione privata del concessionario Bmw Motorrad Bellan & Giardina.

Sul fronte delle moto di serie, saranno poi presenti anche la Bmw R 18 B, RnineT Scrambler e la Bmw R nineT Urban G/S, tutte nei nuovi colori Model Year 2023. A rappresentare la propria attività e quella della propria rete di concessionari nel mondo della customizzazione, Bmw Motorrad porterà a Verona anche cinque esemplari di Bmw R 18 che hanno partecipato al web contest R 18 Your Choice.

Questo web contest ha coinvolto nel corso del 2022 trenta concessionari della rete vendita di Bmw Motorrad, che si sono sfidati nella realizzazione di raffinate special su base R 18. A completamento della propria offerta di prodotto, in fiera ci sarà anche l'abbigliamento tecnico della collezione Heritage, come ad esempio i caschi Bowler e Grand Racer, le giacche in pelle e le felpe dedicate a questo mondo.