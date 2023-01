I nuovi Diablo Supercorsa V4 di Pirelli ancora più veloci

Annunciata lo scorso mese di settembre, la quarta generazione di pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa sono ora disponibili per la vendita al pubblico. La disponibilità riguarda sia la versione Sp, progettata per impiego principalmente stradale, sia in quella Sc, disponibile in diverse mescole per l'utilizzo in pista.

Diablo Supercorsa V4, questo il nome completo del prodotto, dove V4 indica la quarta serie, è un prodotto totalmente nuovo rispetto al predecessore Diablo Supercorsa V3 in termini di disegno del battistrada, mescole, strutture e profili. Sia nella versione racing Sc che in quella race replica Sp, Diablo Supercorsa rappresenta anche l'incarnazione più alta del Dna sportivo di Pirelli.

Diablo Supercorsa Sc V4, dove la sigla Sc sta per Special Compound, è il più veloce pneumatico intagliato da pista mai realizzato da Pirelli. Grazie alle diverse mescole in cui è disponibile, è destinato ad essere utilizzato sia da piloti professionisti e semi-professionisti sia da semplici appassionati di track day o da piloti ad inizio carriera che vogliono migliorare le loro prestazioni senza intervenire sul setup del proprio mezzo.

Rispetto al predecessore V3, nuove le caratteristiche riguardano, tra l'altro, mescole di ultimissima generazione, ttruttura racing per un supporto migliore in uscita di curva, profili racing a vantaggio di guidabilità, mantenimento di traiettoria e stabilità alle alte velocità, oltre al disegno del battistrada, con l'evoluzione del Flash brevettato, per una spinta più omogenea in piega e una costanza di prestazioni migliorata.

Diablo Supercorsa Sp V4, dove la sigla Sp sta per Sport Production, è il pneumatico della famiglia Diablo più sportivo di sempre per uso su strada. Rispetto alla versione Sc, Diablo Supercorsa Sp rispetta tutti i vincoli normativi dei veicoli che può equipaggiare ed è meno sensibile alla temperatura oltre ad offrire un riscaldamento più rapido e un maggior chilometraggio dato dalle mescole.

Questo pneumatico è destinato ai motociclisti che amano la guida sportiva non solo in pista ma anche su strada. Tra questi ci sono senz'altro i possessori delle supersportive stradali da cui derivano le moto utilizzate nel Campionato Mondiale Superbike ma anche gli amanti dei track day che vogliono un pneumatico omologato per utilizzo stradale con cui raggiungere il circuito senza dover caricare la moto su carrello.