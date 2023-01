Tra incentivi e rottamazione il prezzo è giusto per Suzuki

Nuovi vantaggi per i clienti Suzuki, tra rottamazione e incentivi statali. La casa di Hamamatsu aderisce infatti agli incentivi statali che entreranno in vigore da oggi 10 gennaio e chi sceglierà di acquistare un qualsiasi modello della gamma a due ruote Suzuki rottamando un mezzo con omologazione da Euro 0 a Euro 3, potrà beneficiare di un listino (Iva esclusa) ribassato del 5% e su un contributo statale pari al 40% del prezzo d'acquisto (Iva esclusa).

Lo sconto praticato dai venditori e i bonus governativi possono essere cumulati con le promozioni in corso relative a Gsx-S1000, V-Strom 1050XT/PRO e V-Strom 650 che godono di una supervalutazione di 1.000 Euro dell'usato consegnato ai concessionari.

Chi sceglierà di rottamare un vecchio mezzo inquinante e di comprare uno di questi tre modelli Suzuki presso i concessionari aderenti, potrà contare su oltre 3.500 Euro di vantaggi, fino a esaurimento dei fondi erogati dallo Stato. Chi si recherà presso i concessionari Suzuki per l'acquisto di un modello della gamma potrà perfezionare l'acquisto scegliendo una delle formule studiate da Suzuki in collaborazione con Findomestic.